Golfsport: Kitz Alps Trophy - das Herzschlagfinale wurde vertagt

25.09.2017, 13:51 Uhr

Bei diesem länderübergreifenden Turnier (Tirol und Salzburg bzw. Pinzgau) kämpfen Remo Baumgärtner und Christian Küchl um den Netto-Gesamtsieg. Am nächsten Wochenende ist für ein spannendes Finale in Mittersill gesorgt.

KÖSSEN / MITTERSILL. Bei der 9. und vorletzten Station der „Kitz Alps Trophy - powered by SR.Schauraum“, diesmal beim GC Kaiserwinkl Kössen, kämpften 52 Golfer um die Ehre und den heiß begehrten Zirben-Holzsterne. Ein kurzer, aber umso heftigerer Regenschauer sorgte bei Turnierdirektor Christian Küchl zwischenzeitlich für eine angespannte Miene.Angespannt war auch die Ausgangsposition für den Serien-Gesamtsieg in der Nettowertung. Der führende Westendorfer Remo Baumgartner (4 Sterne und 10 Punkte) konnte nur mehr von Christian Küchl (3 Sterne und 5 Punkte) „abgefangen“ werden. Küchl brauchte in seiner Nettoklasse einen Sieg, um die Entscheidung für den Gesamt-Seriensieg auf das Finale in Mittersill zu vertagen.Remo Baugartner, der den Kössener Platz zum ersten Mal spielte, tat sich bei dem herausfordernden Parcours sichtlich schwer und konnte seine Normalform nicht abrufen. Küchl startete sensationell, hatte zwischenzeitlich einen „Hänger“, konnten aber bei den Löchern 15-18 nochmals ordentlich Punkten und sicherte sich mit nur einem Schlag Vorsprung vor Paul Bachmann (GCC Lärchenhof) und dem Ellmauer Gerhard Mayr den Sieg in der Nettowertung.

In der Netto-Gesamtwertung führt nach wie vor Remo Baumgartner (4 Sterne, 10 Punkte) vor Christian Küchl (4 Sterne, 8 Punkte) und Paul Bachmann (3 Sterne und 6 Punkte). Auf dem 4. Platz liegen exequo Christoph Trauner (GC Brandlhof) und Gerhard Mayr vom GC Wilder Kaiser Ellmau mit 3 Sterne und 5 Punkte.In den Bruttowertungen siegten die Altbekannten. Die Tiroler Meister, Pauline Köck und Christoph Kogl, beide vom GCC Lärchenhof, holten Ihren 5. bzw. 6. Bruttostern. Beide stehen nun schon vor dem Finale in Mittersill als Seriensieger fest. Clubkollegin Natalie Woudenberg belegte, vor der für Walchsee-Moarhof startenden Barbora Maralikova, den 2. Platz. Somit behält Woudenberg auch ihren 2. Platz in der Gesamtwertung, welcher ihr nicht mehr zu nehmen ist.In Mittersill kämpfen Erika Endstrasser (1 Stern und 7 Punkte) und Maralikova (1 Stern und 8 Punkte) um den 3. Gesamtrang, für Spannung ist gesorgt.In der Netto-Seniorenwertung siegte Margaretha Schöftner vom GC Zell am See vor Peter Wöll (GCC Lärchenhof) und Michael Sandalek vom GC Kaiserwinkl Kössen. Mit seinem 4. Stern und 10 Punkten sicherte sich Peter Wöll vor den beiden Ellmauern Johann Knoflach (2 Sterne und 5 Punkte) und Leonhard Fuchs (2 Sterne und 4 Punkte) auch den Gesamtsieg in der Senioren-Nettowertung.Detailergebnisse: www.kitz-alps-trophy.golf.Der letzte Turnierstopp mit der erneuten Chance auf den „Hole-in-One-Preis“, einen Unterberger BMW X1 (gesponsert von Reinhard Adler) ist am 15. Oktober beim GC Mittersill.Bild: Paul Bachmann