Urlauberkind wurde aus Salzach gerettet

05.09.2018, 11:02 Uhr

In St. Veit stürzte ein Urlauberkind aus Rumänien mit seinem GoKart in die Salzach. Der Vater kam beim Rettungsversuch selbst in Gefahr.

Retter joggte vorbei



Wasserrettung barg GoKart



ST. VEIT. Auf Höhe der Firma Hettegger Entsorgung stürzte, laut Wasserrettung Salzburg, ein Urlauberkind aus Rumänien in die Salzach. Der Junge kam mit seinem GoKart vom Treppelweg des Tauernradweges ab und stürzte in den Fluss.Der Vater sei sofort hinterher gesprungen, hätte das Kind aber erst beim dritten Versuch das Kind fassen können – meldet die Wasserrettung. Ein vorbeilaufender Jogger kam den beiden zur Hilfe. Er soll dem Vater den Jungen abgenommen und über die Uferböschung gebracht haben, ehe er den Vater selbst retten musste.Beim Eintreffen der Wasserrettung waren bereits alle Personen an Land gebracht worden. Die Einsatzkräfte übernahmen die Bergung des GoKarts und die Erstversorgung.