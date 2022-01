Immer mehr Menschen in Österreich leider aktuell unter Bluthochdruck oder verschiedenen Herz-Kreislaufproblemen. Dem kann man durch einen achtsamen Lebensstil in vielen Fällen vorbeugen.

HASLACH. Oftmals werden gesundheitliche Probleme erst spät erkannt oder, sofern keine akute Behandlung notwendig ist, ignoriert. Insbesondere bei Bluthochdruck ist dies oftmals der Fall. Dabei gibt es einfache Tipps um diese zunehmende Art der Krankheit zu verhindern. Am wichtigsten ist der Lebensstil. " Regelmäßige Bewegung ist dabei eines der zentralen Elemente. Bereits 30-45 Minuten Ausdauertraining dreimal die Woche hilft enorm weiter. Dabei geht es gar nicht um Leistung, sondern um die kontinuierliche Bewegung.", sagt Apothekerin Doris Eiböck aus Haslach. Übergewicht sei ein weiterer Risikofaktor für Bluthochdruck und in weiterer Folge auch Herz-Kreislaufproblemen. Ebenfalls essenstiell ist eine ausgewogene Ernährung. "Natürlich sind Zucker und gewisse Fettsäuren klassische Risikofaktoren, doch der Haupttreiber für einen erhöhten Blutdruck ist Salz.", gibt Eiböck an. Gesunde Fettsäuren, konkret Omega Drei und Sechs, seien jedoch sehr gesund. Diese befinden sich beispielsweise in gewissen Fischarten, wie dem Lachs oder Saibling, oder auch in Ölen.

Regelmäßige Tests wichtig

"Viele Menschen messen nur einmal jährlich den Wert bei einer Vorsorgeuntersuchung. Das ist jedoch viel zu wenig. Im Optimalfall sollte jeder Haushalt ein Messgerät zuhause haben.", sagt die Apothekerin. Bei den Grenzwerten zählt nicht mehr die traditionelle Grenze von 120/80 für alle Altersgruppen. " MIttlerweile gibt es unterschiedliche Grenzwerte je nach Alter. Fakt ist jedoch, dass man ab einem Wert von 140 ärztlichen Rat einholen sollte."