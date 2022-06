Auf der Landshaager Straße, der L 1507, kam es am 22. Juni kurz vor 15 zur einem Unfall, bei dem ein 61-Jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung schwer verletzt wurde.



BEZIRK ROHRBACH, URFAHR-UMBGEBUNG. Zu dem Unfall kam es, als eine 49-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach mit ihren Wagen auf der Landshaager Straße L 1507 von Landshaag kommend Richtung St: Martin unterwegs war. Im Kreuzungsbereich wollte die Autofahrerin entlang der Fahrbahn links in Richtung ORtsgebiet abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Auch zwei weiter Lenker hielten hinter def Fahrern verkehrsbedingt an.

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr daraufhin mit seinem Motorrad in Richtung der stehenden Kolonne und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er kollidierte zuerst mit dem linken Heck des letztgereihten Fahrzeuges und prallte letztendlich gegen den entgegenkommenden Kastenwagenlenker, wodurch es zur Frontalkollision kam. Der schwerverletzte Motorradlenker wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" ins Krankenhaus geflogen.

Die L 1507 war von 15:10 Uhr bis 16:25 Uhr zwischen Landshaag und St. Martin gesperrt - der Verkehr wurde über die B 132 / B 127 umgeleitet.