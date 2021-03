Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Vormittag des 23. März zwischen Haslach und Neudorf.



HASLACH. "Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und steuerte daraufhin mit diesem links von der Fahrbahn direkt in ein Waldstück. Unfallzeugen setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang", berichten die Haslacher Feuerwehrer. So wurden neben den Einsatzkräften des Roten Kreuzes und der Polizei auch die Feuerwehren Haslach und Rohrbach um 08.46 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer vermeintlich eingeklemmten Person alarmiert.

Am Einsatzort konnte rasch festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr im Fahrzeug befanden. Ersthelfer befreiten den Lenker aus dem Fahrzeug. Diese kämpften mit den bereits eingetroffenen Sanitätern und Ärzten um das Leben des Unfallopfers. Doch trotz aller Bemühungen verstarb dieser noch an der Unfallstelle.