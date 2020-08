Daniela Entner nahm zum ersten Mal an einer Europameisterschaft teil. Die Ulrichsbergerin konnte sich in der Sparte Hunter Pleasure gleich über den ersten Platz freuen.

Ulrichsberg (alho). Von 23. bis 26. Juli veranstaltete die ECAHO (European Conference of Arab Horse Organizations) in Wiener Neustadt die Europameisterschaften der Vollblutaraber. Erstmals nahm daran auch die Ulrichsbergerin Daniela Entner teil und wurde in der Sparte Hunter Pleasure Europasiegerin, gefolgt von Antje Aigner (ebenfalls Österreich) auf Platz 2 und Susanne Hoyler (Deutschland) auf Platz 3.

Platz 4 in "Classic Pleasure"

Ebenfalls konnte sich die Daniela Entner in der Sparte Classic Pleasure mit Platz 4 qualifizieren. Auf dem Stockerl landete Isabel Bartechner (Oberösterreich) auf Platz 1, gefolgt von Susanne Hoyler (Deutschland) und Magdalena Zellhofer (Steiermark).

Spezialsparten für Vollblutaraber

Trotz der aufgrund der Corona-Pandemie schwierigen Bedingungen wurde die Europameisterschaft eine gelungene Veranstaltung. Es konnten zahlreiche Bewerbe durchgeführt werden: Westernreiten, Trailreiten und Klassische Dressur. „Hunter und Classic Pleasure sind Spezialsparten für Vollblutaraber“ beschreibt die erfahrene Reiterin die beiden Kategorien, in der sie erfolgreich angetreten ist. Entner ist in erster Linie als Dressurreiterin bekannt und konnte in dieser Reitform bereits zahlreiche Erfolge verzeichnen.

„Hauptkriterien sind in den Bewerben unter anderem die ‚Gangbewertung‘, die Rittigkeit und Durchlässigkeit. Vollblutaraber sind leichtrittige und menschbezogene Pferde, auch wenn diese Pferderasse vorwiegend als ‚Schaupferd‘ bekannt ist“, sagt Entner. Über den Sieg mit ihrem neunjährigen Vollblutaraber „Erasmos“ freut sich Entner zurecht und meint: Die Teilnahme an diesen Bewerben in der Europameisterschaft war wirklich ein eigenes Erlebnis.