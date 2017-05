Gottesdienst im Empire St. Martin lockte Jugend in den "Disco-Tempel"

06.05.2017, 22:47 Uhr

"Sorgt euch nicht um morgen"

Der Erfolg gibt Recht

"I feier di, denk net an morgen (Mt 6,34)" – war der Titel des ersten Disco-Gottesdienstes im Empire St. Martin. Das Motto lehnte sich an die Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium an, wo es heißt: "Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage."S(w)inging Acts und 2:Tages:bart, Einlass: 19.30 Uhr. Der Disco-Gottesdienst wurde organisiert, weil die Stiftskirche derzeit renoviert wird. Dort finden üblicher Weise jeden ersten Samstag im Montag die Jugendgottesdienste statt.Die Abhaltung des Disko-Gottesdienstes sorgte vorab für Diskussionen. Die BezirksRundschau hat darüber berichtet • Die Jugendmesse am Samstag, 3. Juni, 19.30 Uhr, findet im Stiftergarten in Aigen-Schlägl statt. Bei Schlechtwetter wird sie in der Maria-Anger-Kirche gefeiert.