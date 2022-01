Heinrich Schellhorn wurde bei der Online-Landesversammlung der Salzburger Grünen am Samstag als Landessprecher bestätigt.

SALZBURG. 76 Mitglieder nahmen bei der Landesversammlung der Salzburger Grünen am Samstag online statt. Neu gewählt wurde der Landessprecher sowie der Landesvorstand. Dafür haben die Salzburger Grünen ein eigenes Online-Votingsystem angeschafft.

76 Mitglieder nahmen am Wahlgang teil und wählten Heinrich Schellhorn mit 83,8 Prozent zum Landessprecher. Dieser nahm die Wahl an und dankte für das Vertrauen.

76 Stimmen wurden abgegeben, davon wählten zwei ungültig. Schellhorn erhält 83,78-prozentige Zustimmung. 16,22 Prozent stimmten gegen ihn.

Präsentation und Wahl des Grünen Landessprechers:

Heinrich Schellhorn spricht in der Präsentation zur Wahl des Grünen Landessprechers in der Online-Landesversammlung am Samstag über eine verantwortungsvolle Funktion, die er 2018 nach der verlorenen Landtagswahl, von Astrid Rössler übernommen hat. Bei seiner ersten Wahl zum Parteichef erreichte Heinrich Schellhorn 94,8 Prozent.

Verantwortung auf allen Ebenen



„Es ist uns damals schnell gelungen Fuß zu fassen und ein starkes Team auf Landesebene aufzustellen. Heute tragen wir Verantwortung auf allen Ebenen – im Bund, Land und in Städten“, sagt Schellhorn. Es ist gelungen, vieles für Salzburg umzusetzen: "das Klimaticket ist aufgrund unserer nachbohrenden Politik gelungen“, so Schellhorn, der die Grünen als "Stachel im Fleisch der ÖVP beim Thema Klimaschutz" sieht.

"2030 sehe ich Windräder und PV-Anlagen auf allen Dächern"



2030 sieht Heinrich Schellhorn die Grünen stärker auf allen Ebenen: "Wir werden Grüne Bürgermeister in Salzburg haben", so Schellhorn. Insgesamt hofft er, dass die Gesellschaft bis dahin die Wunden der Pandemie überwunden hat. "Ich sehe 2030 Windräder in Salzburg und Photovoltaikanlagen auf allen Dächern. Ich wünsche mir, dass 2030 alle Salzburger eine Wohnung haben und niemand mehr an der Armutsgrenze leben muss."

Vorbild in der Demokratie



Trotz der Pandemie seien viele grünen Erfolge erzielt worden. Gemeinsamkeit und Solidarität seien zentralen Werte – „die Grünen leben das in der Praxis, in der Gesprächskultur, im Umgang miteinander und wollen da Vorbild für die Menschen in der Demokratie sein“, sagt Schellhorn.

Großkonzern und großen Parteien Paroli bieten



Zur politischen Situation in Salzburg sagt Schellhorn, stehe man nur einer angeblichen Übermacht der ÖVP gegenüber, aber beim Thema Europark habe man starkes Profil gezeigt. "Es ist nicht leicht, einer großen Partei Paroli zu bieten und sich gegen einen Großkonzern aufzulehnen", sagt Schellhorn. "Aber wir haben das gemacht.“ Wenn es die Grünen in der Regierung nicht gäbe, gäbe es auch wieder Inland-Kurzstreckenflüge, so Schellhorn. Generell hätte sich die ÖVP bei einigen Themen auf Grüne-Schiene begeben – Windenergie.

Über den Koalitionspartner Neos sagt Schellhorn: „Ich sehe keine Konturen bei den Neos und auch keinen inhaltlichen Unterschied zur ÖVP.“

