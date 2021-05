Da wir Ende Oktober am Campingplatz Berau ein paar Tage verbracht haben, hat sich die Bürglstein-Runde angeboten, die nun im Frühling bzw. Sommer auch wunderbar zu gehen ist.

Entweder geht man gleich vom Campingplatz Seecamping Berau, der auch ein Landhotel direkt am See sowie eine moderne, aber sehr gemütliche Pizzeria am Platz bietet, weg oder man fährt mit dem Auto ein paar Meter weiter und parkt am Parkplatz des Sportplatzes in Schwarzenbach.

Ein Weg führt von dort direkt zum Wald am Fuße des Bürglsteins und zum Einstieg in den Bürgl-Panoramarundweg und kann in beide Richtungen gegangen werden.

Wagemutige am Kletterfelsen

Wir entscheiden uns für die Runde im Uhrzeigersinn, nehmen den schmalen Waldweg, wo uns ein kurzes Stück ein glucksendes Bächlein begleitet. Die Sonnenstrahlen dieses wunderschönen Herbsttages lassen das farbenprächtige Herbstkleid des Waldes erstrahlen. Das Moos an den Baumstämmen und die zu Boden fallenden Blätter zeigen uns, dass sich die Natur auf die Winterruhe vorbereitet.

Nach dem Waldabschnitt geht es ein kurzes Stück am Gehsteig neben der Straße, vorbei an einem Kletterfelsen, wo wir ein paar Wagemutige beobachten, die in der Wand ihr Können testen.

Bei der nächsten Gelegenheit biegen wir rechts ab. Hier begrüßt uns die Sonne mit all ihrer Kraft und wir marschieren, an der Grenze zum Bundesland Salzburg, Richtung Strobl.

Wir erreichen die Seeklause – so wird der Seeausfluss genannt – und entscheiden, noch einen Abstecher in den Ort Strobl zu machen.

Ein paar wunderschöne Ein- und Ausblicke im Park bei der Schiffsanlegestelle, eine Runde durch Strobl, dann geht es die Allee wieder zurück zur Seeklause.

Am Seerosenplatz verweilen

Auf unsere ursprüngliche Runde um den Bürglstein geht es nun weiter auf Wald- und Schotterwegen. Viele Sitzmöglichkeiten in Form von Holzbänken, sowie einer Relaxing-Station in Form von wunderschönen hölzernen Seerosen laden zum Rasten ein. Die "Blätter" lassen sich zu gemütlichen Sitz- oder Liegemöglichkeiten herunterklappen.

Eine geniale Idee, wie wir finden.

Kurze Zeit später geht es nun auf an der Felswand über dem See gebauten Holzstegen entlang des Wolfgangsees. Abwechselnd wandern wir auf Wald-, Schotterwegen und Holzstegen und haben schon bald den Bürglstein umrundet.

Vorbei an informativen Schautafeln haben wir schlussendlich noch einen kleinen Anstieg vor uns und sehen dann schon wieder unseren Ausgangspunkt, den Campingplatz.



In Strobl gibt es gemütliche Gasthäuser zum Verweilen und auch die Pizzeria am Campingplatz bietet Erfrischungen, Kaffee und köstliche Mehlspeisen – von den Pizzen ganz abgesehen - nicht nur für Campinggäste.

Ein perfekter Tag am Wolfgangsee

Auch für Läufer und Nordic Walker ist die Runde bestens geeignet, mit Kindern natürlich und auch mit Kinderwagen kein Problem. Ca. 5 km lang ist diese Variante des Panoramaweges und kann als netter Spaziergang gesehen werden.

In Verbindung mit einem Besuch in St. Wolfgang steht einem perfekten Tag am Wolfgangsee nichts mehr im Wege.

Unser Video und eine detaillierte Beschreibung unseres Wochenendes am Wolfgangsee gibt es auf unserer Homepage unter die2Nomaden.com.