Mit den Salzkamergut Festwochen in Gmunden, dem Lehárfestival in Bad Ischl und dem Kunstmue Festival in Bad Goisern warten besondere Highlights auf Kunst- und Kulturinteressierte.

SALZKAMMERGUT. Dass es im Bezirk Gmunden ein sehr vielfältiges, kulturelles Angebot gibt, ist unbestritten. Wir beschreiben drei Highlights der heurigen Saison.

Salzkammergut Festwochen

Die Salzkammergut Festwochen in Gmunden präsentieren ein Sommerprogramm mit herausragenden Musikprojekten, neuen Formaten, Jubiläen und Dramatik. Nach der gelungenen Eröffnung am 22. Juni, die im Rahmen einer Jubiläumsgala anlässlich 150 Jahre Stadttheater Gmunden abgehalten wurde, geht es mit vielen Highlights weiter. Der „Reigen“ von Arthur Schnitzler feiert am 23. Juli, 19.30 Uhr, Premiere im Stadttheater. Die zehn Dialoge inszeniert der junge österreichische Regisseur Franz Xaver Mayr, der Dichter wie Thomas Bernhard, Thomas Köck oder Miroslawa Svolikova in Wien, Bochum und Graz auf die Bühne gebracht hat. Der „Reigen“ wird auch noch am 24. und 25. Juli gespielt. Darsteller sind Schauspielgrößen wie Johanna Sophia Baader, Tim Breyvogel oder Marthe Lola Deutschmann.

Weiter geht es am 5. August, 19.30 Uhr, Toscana Congress Gmunden, mit einem Konzert des Orchesters Divertimento Viennese. Unter der Leitung des Dirigenten Vinzenz Praxmarer, der aus Gmunden stammt, werden Werke von Erich Wolfgang Korngold und Franz Schubert aufgeführt. An der Violine ist niemand geringerer als Benjamin Schmid. Praxmarer liegt besonders die grandiose Orchestermusik am Herzen, die von jüdischen Komponisten des Fin de Siècle und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschaffen wurde. Sein Orchester Divertimento Viennese hat sich auf eben diese Musik spezialisiert und sich durch Aufführungen von Werken ehemals verfemter und zur Emigration gezwungener Komponisten einen Namen gemacht.

Klaus Maria Brandauer kommt mit einer Lesung mit Musik „Alles nur ein böser Traum?“ am 13. August, 19.30 Uhr, in den Toscana Congress Gmunden. Brandauer gibt an diesem Abend Einblick in die faszinierende Künstlerpersönlichkeit Erich Wolfgang Korngold. Der Abend wurde anlässlich des 125. Geburtstags des bis nach Hollywood aktiven Komponisten konzipiert.

Auch der Tourismus in der Region profitiert von den unzähligen Kulturangeboten im Rahmen der Salzkammergut Festwochen. "Die Salzkammergut Festwochen Gmunden sind für den Tourismus von sehr großer Bedeutung, vor allem im Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2024 wird ein breitgefächertes Angebot an qualitativ hochwertigen Kulturveranstaltungen immer wichtiger“, sagt der Tourismusdirektor der Region Traunsee-Almtal, Andreas Murray.

Lehár Festival in Bad Ischl

Neben den drei Hauptstücken – "Wiener Blut" von Johann Strauss (Premiere: 9. Juli), "Frau Luna" von Paul Lincke (Premiere: 16. Juli) und "Wiener Frauen" von Franz Lehár (Premiere: 12. August) – präsentiert das Lehár Festival in Bad Ischl jedes Jahr auch ein umfangreiches Rahmenprogramm zum Thema Operette, u.a. Uraufführungen, Matineen, Kabarettprogramme, Konzerte, Vorträge und Kinderprogramme. Langjährige Tradition gepaart mit modernen und kritischen Auseinandersetzungen im Bereich der Interpretation und der Historie des Genres – in diesem Zeichen steht das Festival mittlerweile seit mehr als 60 Jahren. Unter der Intendanz von Thomas Enzinger wurde dieser reflektierte als auch wertschätzende und enthusiastische Zugang zur Operette noch um weitere Komponenten ausgebaut. Durch hochkarätig besetzte Symposien in Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg, als auch Uraufführungen mit spannenden und neuen Einblicken in die Welt der Operette konnte sich das Festival bereits jetzt eine Vorreiterrolle sichern.

Infos unter leharfestival.at

Kunstmue Festival in Bad Goisern

Das seit 2003 veranstaltete und seit 2011 zweitägige Kunstmue Festival Bad Goisern ist eine Veranstaltung von Musikbegeisterten Festivalfans für junge und junggebliebene Musikbegeisterte Festivalfans. Heuer findet es am 22. und 23. Juli statt. Der Eintritt zum Festival ist frei, die Getränke und Snacks gibt‘s zum fairen Preis und die Benutzung der Campingmöglichkeiten ist gratis. Das Line up: Am Freitag starten die Red Bandoliers (18 Uhr), gefolgt von Sunstain (19.20 Uhr), We blame the Empire (20.40 Uhr), Ultima Radio (22 Uhr) und Oansno (23.20 Uhr). Am Samstag kann man sich auf folgende Bands freuen: Mold House (15 Uhr),Big Sime & Vitsch (16.20 Uhr), Cromulents (17.40 Uhr), Heinrich Himalaya (19 Uhr), Igel vs. Shark (20.20 Uhr), Donkeyhonk Company (21.40 Uhr) und Year Of The Goat (23 Uhr).

Infos unter kunstmue.com