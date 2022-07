Am Sonntag, 10. Juli 2022, geht es um 19 Uhr mit dem Gesamtorgelwerk von Johann Sebastian Bach in der Kath. Pfarrkirche St. Josef in Ebensee weiter.

EBENSEE. Der 1982 in Bregenz geborene Ebenseer Hauptorganist Roger Sohler wird dabei wieder eine breite Facette des Bachschen Orgelwerkes präsentieren. Von der Fantasie in c, über die Fuge in c nach einem Thema von Legrenzi bis hin zum monumentalen Präludium und Fuge in h gespickt mit jeder Chorälen gibt es wieder einiges zu hören und bestimmt auch manch Neues zu entdecken. Das zum 10-jährigen Ebenseer Orgeljubiläum nun wieder Konzerte möglich sind freut den Musiker besonders. In gewohnter Weise kann das Konzert auf einer Videowand im Kirchenraum live verfolgt werden und dem Organisten dabei im wahrsten Sinn des Wortes auf Finger und Füße schauen. In einer Pause gibt es die Möglichkeit sich mit dem Musiker auszutauschen und die Orgel von oben zu besichtigen. Der Eintritt ist wie gewohnt frei - Spenden am Ausgang sind erbeten. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.