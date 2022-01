Nordische Kombinierer des ASVÖ Nordic Team Salzkammergut mit der Spitze auf Tuchfühlung: Nikolaus Mair bei Alpencup in Schonach Sechster, Sigrun Kleinrath Fünfte und Elisa Deubler Elfte.

SCHONACH. Beste Bedingungen herrschten beim Alpencup in Schonach, Deutschland. Drei Athleten des Nordic Team Salzkammergut traten gegen die europäische Konkurrenz an und zeigten einmal mehr, dass sie immer gut für einen der vorderen Plätze sind.

Nikolaus Mair konnte am Sonntag seine bisher beste Platzierung mit Rang sechs erreichen. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, doch bei seinem Sprung über die Hillsize (106 Meter) der Schanze in Schonach verließ ihn etwas der Mut, sodass er bei der Landung den Telemark ausließ.

Sigrun Kleinrath nutzte das Alpencup-Wochenende, um wieder Wettkampfroutine zu erlangen. Vor allem im Springen fehlen ihr die Trainings und Wettkämpfe der ersten Saisonhälfte. Mit Rang fünf arbeitet sie sich aber wieder heran und kann mit Zuversicht auf die kommenden Aufgaben noch ausstehenden Saison-Höhepunkte blicken.

Erstmals beim Alpencup dabei war Elisa Deubler und sie schlug sich im internationalen Feld beachtlich. Mit Rang elf gab sie wieder eine Probe ihres Talents ab.