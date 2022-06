Ihre Treffsicherheit mit Sturmgewehr 77 und Pistole 80 stellten die Teilnehmer der Bereichsmeisterschaft im Schießen am Schießplatz Glanegg unter Beweis. Bei den Meisterschaften traten Soldaten aus ganz Salzburg an.

BAD ISCHL, GLANEGG. Beim Schießen mit dem Sturmgewehr 77 wurden zuerst zehn Schuss in sechs Minuten abgegeben, danach in einer Schnellfeuerserie ebenfalls zehn Schuss in nur einer Minute auf das 200 Meter entfernte Ziel abgegeben. Der Bad Ischler Offiziersstellvertreter Manfred Flegel vom Pionierbataillon 2 holte sich mit 195 Ringen den Sieg. Mit der Pistole 80 wurde auf eine Distanz von 25 Metern geschossen. Den Sieg bei den Pistolenschützinnen holte sich die Bad Ischlerin, Wachtmeister Nicole Ladner, vom Pionierbataillon 2. Der Salzburger Militärkommandant, Brigadier Anton Waldner, freute sich über die Erfolge der Soldaten und nahm die Siegerehrungen vor. Brigadier Waldner: "Schießen ist eine der Kernkompetenzen des Soldaten. Und daher sind gerade solche Meisterschaften wichtig, um diese Fähigkeiten zu festigen und zu verbessern".