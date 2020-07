ALTMÜNSTER. Seine künftige Frau Claudia ist für das Nussbag-Design mit verantwortlich und kümmert sich um den Vertrieb. "Vor 17 Jahren habe ich überlegt, was ich meiner Frau zum Geburtstag schenken soll. Es sollte natürlich etwas Selbstgemachtes sein. Der Gedanke war: Worüber freut sich eine Frau? Die Antwort war einfach: Taschen und Schuhe", so der Tischler aus Leidenschaft. Nussbaumer designte eine selbst hergestellte Handtasche aus Holz. "Das Geschenk war natürlich ein Volltreffer. Ich wurde ständig darauf angesprochen, wo man denn so eine Tasche bekäme und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, weitere herzustellen", erzählt Claudia Leitner. Nach vielen Stunden und Wochen des Tüftelns gibt es ein fixes Sortiment an Taschen, das Gewicht wurde auf ein Minimum reduziert, Schließmechanismen perfektioniert und der Tragekomfort auf ein Maximum erhöht. Das Nussbag-Sortiment wurde seither erweitert. Neben den Handtaschen gibt es noch Gürtel-Schnallen, Stifteboxen und Brillenetuis, Kugelschreiber, Kartenetuis oder Tablethüllen. Eines haben all diese Produkte gemeinsam – sie werden aus Holz hergestellt. "Wir lieben Holz. Dieser wunderschöne und lebendige Rohstoff bietet derart viele Möglichkeiten, sodass einem die Gestaltungsideen niemals ausgehen. Durch die wunderschönen einzigartigen Farbspiele und Maserungen entstehen natürliche Unikate - einzigartig wie wir." Infos: nussbag.at