GuKPS Bad Ischl feiert 24 neue Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger

07.09.2018, 10:27 Uhr

BAD ISCHL. 24 Absolventen der Ausbildung Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege erhielten gestern an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Bad Ischl ihr Diplom.

Bewerbungsphase ab 1. Oktober möglich

18 Damen und sechs Herren im Alter zwischen 20 und 51 Jahren nahmen aus der Hand von Eva Siegrist, Leiterin der gespag-Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, die Diplom-Urkunde, welche sie zu Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern macht, entgegen. Sechs Absolventen konnten die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege mit „ausgezeichnetem Erfolg“ abschließen.Nach ihrem Abschluss stehen die Absolventen vor einer aussichtsreichen weiteren beruflichen Laufbahn. Zehn von ihnen werden diese im Oktober am Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl antreten, einige in anderen Spitälern bzw. in Alten- und Pflegeheimen.Stefanija Baier, Standort-Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Bad Ischl, Klassenvorstand Romana Wiener und zahlreiche weitere Gäste der Diplomfeier stellten sich zur Gratulation ein.Für alle mit Interesse an einer Ausbildung in der Pflege sei angemerkt, dass die Bewerbungsphase an der GuKPS Gmunden bereits am 1. Oktober und an der GuKPS Bad Ischl am 1. März 2019 beginnt. Wer sich vorab über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchte, erhält alles Wissenswerte dazu an den beiden Schulen oder unter www.gespag.at/bildung