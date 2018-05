Altmünster stellte Linzer Maibaum auf

02.05.2018, 10:09 Uhr

Am Hauptplatz wurde die Fichte von den Brauchtumsvereinen mit Muskelkraft und unter Applaus vieler Zuseher aufgestellt. Übergeben wurde der Baum schließlich von Bürgermeisterin Nationalrätin Elisabeth Feichtinger an Bürgermeister Klaus Luger.Die Maibaumfeier klang mit Tänzen aus.Der Baum stammt aus dem Altmünsterer Ortsteil Reindlmühl aus einem Wald der Bundesforste und hat an der Basis einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern. Er wurde bereits im Dezember letzten Jahres gefällt. Seine Länge ist mit 23 Metern auf Grund der Oberleitungen am Hauptplatz begrenzt.