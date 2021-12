Schärdinger Gastronomen suchen dringend Personal – und bieten sogar freie Sonn- und Feiertage.

SCHÄRDING. Wie die Betreiber der Restaurants Lachinger's, Lukas Restaurant und Seven bedauern, spitzt sich die Personalsituation immer weiter zu. "Es zieht sich durch alle Bereiche. Küche, Servicemitarbeiter, Lehrlinge. Stellen bleiben über längere Zeit unbesetzt, es kommen kaum Bewerbungen", so Lucas Unger, Chef vom Seven. In dieselbe Kerbe schlägt auch Stephan Demelbauer vom Restaurant Lachinger's. "Das Thema Mitarbeitersuche zieht sich natürlich nicht nur durch die Gastronomie, jedoch in unserer Branche leiden wir seit Jahren besonders darunter. Jeder von uns ist bereit, Lehrlinge und Praktikanten auszubilden, und in die Zukunft zu investieren. Doch oft wird nach der Ausbildung die Branche gewechselt."

Kein Wunder also, dass auch das Lachinger's aktuell Personal für Küche und Service sucht. Auch Lukas Kienbauer, der drei Restaurants in der Barockstadt betreibt, benötigt für den Servicebereich Verstärkung. Dabei macht nicht nur die Corona-Krise den Gastronomen zu schaffen, wie Unger sagt. "Einen Betrieb immer wieder hoch und runterzufahren, ist zwar sehr mühsam, aber die personelle Situation war auch zuvor sehr fordernd – wurde aber durch die Pandemie noch verschärft." Dem fügt Demelbauer hinzu: "Natürlich ist die Gastronomie durch die Schließungen zusätzlich belastet. Die Kurzarbeit hat es uns ermöglicht, unsere bestehenden Mitarbeiter zu halten – auch wenn etwa Trinkgelder fehlen. Dennoch ist der Zusammenhalt im Team hoch". Demelbauer gibt aber zu bedenken: "In unseren Betrieben kommt es auf jeden Mitarbeiter an."

Sonn- und Feiertage frei



An Anreizen fehlt es nicht, wie die Gastronomen betonen. Dazu Kienbauer: "Unsere Mitarbeiter bekommen spezielle Rabatte in den Partnerbetrieben, wir übernehmen die Kosten für Weiterbildungen, bieten eine 4-Tage-Woche und Weihnachten sowie Silvester haben die Mitarbeiter frei. Auch an Sonn- und Feiertagen wird nicht gearbeitet – das trifft auch auf das Restaurant Lachinger zu. "Ich glaube, ich spreche für alle drei Betriebe, wenn ich sage, die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie haben sich massiv verbessert", so Reinhard Redinger von Lachinger's. "Es gibt in unseren Betrieben kaum noch Teildienst, Trinkgelder werden zwischen Küche und Service geteilt. Teambuildings und Ausflüge gehören ohnehin dazu."

Flexible Arbeitszeiten



Verstehen können die Wirte das Ausbleiben von Bewerbern nicht. Zumal sie einen positiven Wandel in der Branche wahrnehmen. Dazu Redinger: "Als wir vor 25 Jahren die ersten Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt haben, hat sich die Branche im Vergleich sehr zum Positiven entwickelt. Faire Arbeitszeiten und leistungsgerechte Entlohnung waren damals für die meisten nicht denkbar. Freie Sonntage, Feiertage und flexible Arbeitszeiten machen die Branche sogar familienfreundlicher als andere."

Kienbauer spricht gar von großer Wertschätzung, "die man in der Gastronomie seitens der Gäste und Arbeitskollegen erfährt. Das ist etwas Besonderes. Auch das kreative Arbeiten ist ein Grund, dass in meinen Betrieben mittlerweile einige Quereinsteiger in die Gastro gewechselt sind." Für Unger lohnt sich ein Job in der Gastronomie auch finanziell, wie er sagt: "Kollektivverträge werden so gut wie in der gesamten Branche weit überschritten – dazu kommen noch Trinkgeldverteilungen, die dem gesamten Team zugutekommen."