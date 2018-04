Im Auftrag der Nachhaltigkeit

26.04.2018, 13:25 Uhr

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Architektur und Konstruktion“ waren die Studierenden des zweiten Semesters vom Studiengang Nachhaltiges Baumanagement der FH Kärnten zu einer Exkursion nach Wien unterwegs.

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit im Baubereich wurden Praxisbauten in Wien und Umgebung erkundet und gesamtheitliche Ansätze der Entwicklung von Bauprojekten erläutert.In der Seestadt Aspern konnten sich die Studierenden verschiedene Konstruktionsformen im Wohnbau ansehen und es wurden ihnen die unterschiedlichen Eigenschaften von Stahlbetonskelettbau, Massivbau und Holzbau erörtert. Weiters wurden ihnen die unterschiedlichen Bauträgerformen anhand von gebauten Beispielen erklärt. Vom partizipativen Baugruppenmodell über den frei finanzierten zum gemeinnützigen Wohnbau wurden die Unterschiede präsentiert.

Im BRG Sankt Pölten wurden die Studierenden durch den Eigentümervertreter der BIG, Herrn Ing. Herwig Wolloner und den Architekten DI Christoph Leitner durch das neu errichtete Gebäude geführt. Dabei erhielt die Gruppe hilfreiche Information über die Schwierigkeiten in der Planung und Ausführung von Schulgebäuden.Im Sonnwendviertel kam man mit einer Quartiersentwicklung in Berührung, welche nahezu autofrei ist. Die Studierendengruppe wurde zu einer Baustellenbesichtigung für ein Bürohaus bzw. Wohnhaus eingeladen, wo vor Ort statische Systeme erklärt wurden.Weiters wurde das Thema des Quartierhauses erörtert und die Gruppe durfte vom Bauherren, Dr. Winfried Kallinger (KALLCO), persönlich durch den als ersten fertiggestellten Haustyp dieser Art im Sonnwendviertel eine Führung erhalten. Das System „Slimbuilding", welches durch KALLCO patentiert wurde, wurde im Detail erklärt und die daraus resultierenden Vorteile vom Erfinder persönlich präsentiert.Im Allgemeinen bekamen die Studierenden einen sehr praxisnahen Überblick über die Tätigkeiten eines Immobilienprojektentwicklers und wurden mit dem Prozess der baulichen Projektentwicklung vertraut. Bei Interesse an der Ausbildung zum nachhaltigen Baumanager kontaktieren Sie:DI Daniel Bednarzek, MScStudiengangsleitung Nachhaltiges Baumanagement+43 664 4531756d.bednarzek(at)fh-kaernten.atInfo: Studium Nachhaltiges Baumanagement