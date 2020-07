Ein Urlauber aus Hamburg erlitt bei einem Sturz im Zuge einer Wanderung im Seebachtal eine Beinverletzung. In Spittal/Drau wurden mutwillig zwei Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Auch in Landskron wurde das Auto eines Lieserstädters beschädigt.



MALLNITZ. Ein Urlauber aus Hamburg rutschte am späten Nachmittag des 19. Juli 2020 im Zuge einer Wanderung mit seinen drei Familienmitgliedern entlang des Naturlehrpfades im Seebachtal in Mallnitz beim Talwärtsgehen auf dem feuchten wurzeldurchsetzten Pfad aus. Der 50-Jährige kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Bein. Seine Frau verständigte per Handy die Einsatzkräfte. Die Bergrettung Mallnitz rückte mit 16 Mitgliedern aus und brachte den Verletzten mittels Trage vom Pfad talwärts zum Notarzthubschrauber Christophorus 7, von wo er ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen wurde.

Mutwillige Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen



SPITTAL. In Spittal entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli ein aufgrund von Sanierungsarbeiten am Gehsteig aufgestelltes Verkehrszeichen. Der Täter nahm den Sockel des Verkehrszeichens und warf ihn auf das Dach eines daneben abgestellten PKWs. Dadurch wurde das Fahrzeug am Dach sowie im Bereich der Stoßstange stark beschädigt. Anschließend ging der Täter mit dem Verkehrszeichen auf die andere Straßenseite und warf auch dieses auf das Dach eines dort in der Kurzparkzone geparkten Fahrzeugs. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise sind die Polizeiinspektion Spittal (059133-222) erbeten.

In Landskron: Spittaler PKW mit Stein beworfen



LANDSKRON. Am 19. Juli 2020 gegen 10.00 Uhr warf bei einer Bushaltestelle in Villach-Landskron, ein circa 40-jähriger, südländisch aussehender Mann mit schwarzen Haaren, bekleidet mit blauem T-Shirt, einen Gegenstand, vermutlich einen Stein, auf das vorbeifahrende Fahrzeug eines 58-jährigen PKW-Lenkers aus Spittal, wodurch dieses beschädigt wurde. Unmittelbar danach fuhr der Unbekannte mit seinem eigenen Fahrzeug, einem Fiat Cubo, dunkelgrau, italienisches Kennzeichen, vermutlich EJ-496EG, nach und forderte das Opfer auf anzuhalten. Nach dem Anhalten ging der Mann zum Fahrzeug des Spittalers und wischte über die Beifahrerseite des PKWs. Dabei hat er einen gummiähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten und verursachte auf dem Lack eine Abriebspur. Er sagte, dass dieser mit seinem PKW den Außenspiegel des PKWs mit dem italienischen Kennzeichen gestreift habe und er wolle einen Geldbetrag, dann wäre die Sache für ihn erledigt. Als der Spittaler per Handy die Polizei verständigte, stieg der unbekannte Mann in sein Auto und fuhr auf der Kärntner Bundesstraße (B 83) in Richtung Wernberg davon. Durch den Steinwurf wurde der PKW des Lenkers aus Spittal am vorderen rechten Kotflügel leicht beschädigt.