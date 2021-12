Sirenenalarm am frühen Mittwochmorgen in Oberdorf am Weißensee. Ein Einfamilienhaus wurde ein Raub der Flammen.

WEISSENSEE. Im Einsatzbericht der FF Greifenburg heißt es: "Am Brandobjekt angekommen stand ein Einfamilienhaus bereits vollständig in Flammen. Es wurde unverzüglich mit den Löschmaßnahmen von allen Seiten begonnen. Wasserversorgung bat der Weißensee sowie umliegende Hydranten. Während sich die Familie selbstständig aus dem Wohnhaus retten konnte, wurde dieses ein Raub der Flammen. Die umliegenden Gebäude konnten allesamt geschützt werden." Im Einsatz standen die FF Bruggen, FF Greifenburg, FF Radlach, FF. Steinfeld, FF Weißbriach, FF Weißensee. Nähere Infos folgen. Den Einsatzbericht der Feuerwehr Greifenburg gibt es hier.