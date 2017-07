Kogler: Mit genauem Maß zum Ziel

18.07.2017, 17:41 Uhr

Bei Kogler Holzbau bekommen Kunden alles aus einer Hand.

Zehn Jahre Kogler Holzbau

GMÜND (ven). Das Liesertal ist bekannt für die holzverarbeitende Branche. Einer davon ist Kogler Holzbau (KHB), gegründet von Gottfried Kogler.Das Unternehmen gibt es seit 2007, damals waren nur zwei Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2010 am jetzigen Standort, ist der Betrieb mittlerweile gewachsen. Nun sind neben Zimmermeister Kogler 16 Mitarbeiter im Holzbau, zwei in der Spenglerei und Dachdeckerei, ein Baumeister, ein Zimmermeister und zwei Büroangestellte in Gmünd tätig. "Als Meisterbetrieb gehört es dazu, Lehrlinge auszubilden. Egal, ob er als Facharbeiter in unserem Betrieb bleibt oder wo anders hin wechselt", so Kogler zur WOCHE.

Private und Öffentliche

Den Anforderungen stellen

Trends im Holzbau

Hauptsächlich arbeitet Kogler für Privatkunden in der Region, aber auch öffentliche Aufträge werden abgewickelt. "Egal, ob es sich um ein kleines Vordach oder ein komplettes Fertigteilhaus handelt, wir bieten alles vom Vorentwurf bis zur Einreichplanung, Sanierungen und Umbauten, Carports, Terrassen, Balkone und Fassaden. Dazu bauen wir auch Dachböden aus, übernehmen sämtliche Spengler, Dachdecker- und Abdichtungsarbeiten", zählt Kogler auf.Dabei müsse jedem klar sein, dass - egal ob Lehrling oder Chef selbst - jeder im selben Boot sitze. "Wir sind uns der großen Verantwortung und dem Vertrauen bewusst, das uns die Kunden entgegen bringen. Wir stellen uns mit unseren qualifizierten Mitarbeitern motiviert den Anforderungen und setzen diese flexibel, kreativ und qualitätsbewusst um", so Kogler.Derzeit seien Almhütten, Sanierungen von Wohnhäusern und deren Aufstockung sehr gefragt - besonders in Fertigteilbauweise, um neue Wohnfläche zu schaffen. "Bei der Holzriegelbauweise hat der Kunde eine kurze, fixe Bauzeit und auch die Möglichkeit, Eigenleistungen einzubringen."