Teil 8 der Gemeindeserie: Wir präsentieren die Beschäftigungs-Hotspots und stellen erfolgreiche Betriebe vor.

BEZIRK. Die Landeshauptstadt hat einen hervorragenden Ruf als Wirtschaftsstandort, sowohl im In- als auch im Ausland, das zeigen die Anfragen von Investoren, die das Investorenservice der ecoplus regelmäßig erhält. Viele Unternehmen hat es in den letzten Jahren in die Ballungsräume gezogen, hier sind vor allem die größeren Städte Niederösterreichs wie St. Pölten „Firmen-Magneten“. Wir stellen Ihnen drei Unternehmen vor, die sich in St. Pölten selbstständig gemacht haben.

Catering aus Herzogenburg

Ihren Traum von einem eigenen Gastronomiebetrieb hat sich Petra Reichl in Herzogenburg erfüllt. Als "Petra's Cooking" bietet sie seit September 2017 einen mediterranen Brötchenservice an. Der Sprung in die Selbstständigkeit war nicht einfach: "Die Vorbereitung mit den ganzen Behördenwegen und nötigen Genehmigungen hat ein halbes Jahr gedauert, das Umbauen des Lokals dann noch einmal zwei, drei Monate." Auch die Bewerbung ihres Betriebs hat sie zu Beginn unterschätzt: "Ich habe mich anfangs auf die Mundpropaganda verlassen. Heute weiß ich, dass ich offen auf Firmen zugehen muss." Alle Arbeiten, die anfallen, erledigt sie derzeit noch alleine. Allerdings ist die Herzogenburger Unternehmerin auf der Suche nach Unterstützung: "Ich suche einen Mitarbeiter, der verlässlich und motiviert ist, mir wirklich unter die Arme zu greifen", so Reichl.

Biker-Treff in St. Pölten

Der ideale Zwischenstopp für alle hungrigen Biker findet sich neben dem Harley Davidson-Shop in St. Pölten. Dort haben Thomas und Dunja Haiderer am 3. Mai diesen Jahres ihren "Food Truck" aufgemacht. Burger, Hot Dogs, Würstel und Leberkäse gibt es dort frisch vom Grill. Die Selbstständigkeit ist die "beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben", ist das Ehepaar überzeugt, "der Start unseres Gewerbes hat perfekt funktioniert."

Verwöhnprogramm

Rosmarie Gödel hat sich im Jänner 2019 in Kirchberg an der Pielach mit "Fußpflege Rosi" selbstständig gemacht. "Den Standort habe ich gewählt, weil ich auch hier wohne - und es war ein perfektes Angebot. Das Gebäude ist barrierefrei und es gibt genügend Parkplätze", freut sich die Pielachtalerin. Sie erzählt, dass ihr der Weg in die Selbstständigkeit durch die Gründeragentur "Riz-up" erleichtert wurde. In der Karriere, die sie gewählt hat, sieht sie viele Vorteile: "Ich bin mein eigener Chef und habe mein Hobby zum Beruf gemacht", ist die Dirndltalerin begeistert.