STEYR. Eine 21-Jährige aus Steyr fuhr am 17. Jänner gegen 18:10 Uhr mit ihrem Auto in Steyr auf der Arbeiterstraße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit wollte eine 23-Jährige zu Fuß den Schutzweg von der Otto-Glöckel-Straße Richtung Leopold-Steinbrecher-Ring überqueren. Dabei stieß die 21-Jährige die Fußgängerin auf dem Zebrastreifen nieder. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fußgängerin vom Pkw frontal erfasst und stürzte. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.