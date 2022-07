PFARRKIRCHEN. Durch Autofahrer wurden die Freiwillige Feuerwehr Pfarrkirchen am Samstag, 2. Juli telefonisch um kurz nach 17 Uhr in die Gärtnerstraße alarmiert. Am Hauselmaurerberg versperrte ein Baum die Straße.

Eine Windböe bei kurzem Unwetter, brachte einen Baum auf der Gärtnerstraße zu liegen. Nach Absicherung der Straße konnten die Florianis den Baum mittels Motorsäge und Manneskraft entfernen.

Die wartenden Fahrzeuge konnte nach fünfzehn Minuten die Fahrt wieder aufnehmen.

Die FF Pfarrkirchen war mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen eine Stunde im Einsatz.

Fotos: FF Pfarrkirchen