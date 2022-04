Nach einem jungen Nachtschwärmer suchten Feuerwehren am Samstag in der Früh in Ternberg. Der Bursche war nach einem Lokalbesuch abgängig. Nach einer Stunden die gute Nachricht: Der junge Mann ist wohlauf.

TERNBERG. Der Nachtschwärmer hatte seine Eltern angerufen, dass sie ihn abholen sollen. Da der Bursch nicht am ausgemachten Treffpunkt war und sie nur seine Schuhe und Kleidungstücke vorfanden, schlugen die Eltern Alarm.

Nach knapp ein Stunden konnte die Aktion beendet werden. Der Bursche wurde erreicht, ein Unfall konnte damit ausgeschlossen werden.

Der junge Mann war nur mit Unterhose und seiner Jacke bekleidet zum Bahnhof in Ternberg gegangen und mit einem Frühzug nach Hause gefahren. Laut Kommandanten der FF Ternberg Bernhard Kranzer waren 120 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Ternberg, Schweinsegg-Zehetner, Trattenbach, Reitnerberg und Schattleiten mit 12 Fahrzeugen vor Ort.