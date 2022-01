SIERNING. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuzeug-Sierninghofen und Sierning wurden in den Morgenstunden des 26. Jänner zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall beim neuen Kreisverkehr auf der Voralpenstraße B122 gerufen.

Gegen 6:30 Uhr lenkte eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Steyr-Land ihren Pkw im Frühverkehr auf der B122 in Richtung Steyr in Höhe des neuen Kreisverkehrs mit der B140, als letztes Fahrzeug in der Kolonne.

Die Unfallverursacherin dürfte aus Unachtsamkeit im stockenden Frühverkehr das Stauende übersehen haben.

In weiterer Folge fuhr die 41-Jährige dem vorderen Fahrzeug im Heckbereich auf. Der 64-jährige Lenker des Fahrzeuges sowie seine 62-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt.

Aufgrund des starken Anpralls wurde das Auto des 64-Jährigen auf den vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt vom 31-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, geschoben. Das Fahrzeug des 31-Jährigen wurde im Heckbereich beschädigt.

An den beteiligten PKWs entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 20 Männern und drei Fahrzeugen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Fotos: FF Neuzeug