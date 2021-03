Trotz Corona konnten Schüler der Berufsbildenden Schulen Weyer (BBS) auch heuer wieder staatliche Zusatzausbildungen zum Fit-Instruktor erfolgreich abschließen – sogar mit acht ausgezeichneten und drei guten Erfolgen.

WEYER. Auch in Zeiten von Corona wird Gesundheit und Fitness an den BBS Weyer besondere Bedeutung beigemessen. So konnte auch heuer wieder eine staatliche Zusatzausbildung zum Fit-Instruktor erfolgreich abgeschlossen werden. Die spezielle Schulsituation der letzten Monate verlangte ein besonders hohes Maß an Flexibilität, Durchhaltevermögen und eigenverantwortlichem Lernen und Üben der Schüler.

Sportliches Können und Wissen

Onlinestunden, Präsenzunterricht, Homeschooling, Praxisübungen, Teamaufgaben, Chatinformationen, Mails – all das musste gemanagt werden, um die schulische Zusammenarbeit der BBS Weyer mit der Bundessportakademie Linz erfolgreich zu gestalten. Und sie ist gelungen: Acht ausgezeichnete und drei gute Erfolge attestieren den Schülern nicht nur sportliches Können und Wissen, sondern sie verfügen darüber hinaus über eine Vielzahl zukunftsorientierter Kompetenzen.