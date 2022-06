HAK Steyr Teilnehmerstärkste Schule beim Linz Marathon

HAK Steyr. Am 24. Oktober 2021 fand die 19. Auflage des Oberbank Linz Donau Marathons statt. Auch die HAK Steyr war mit vielen Läuferinnen und Läufern - nämlich 127 laufbegeisterten Jugendlichen - vertreten. Gelaufen wurde in Staffeln über die Länge des Viertelmarathons. Ein besonderer Erfolg: In der Männer-Staffel erreichten Lorenz Oberforster, Moritz Grimm und Emanuel Frewein den dritten Platz! Sie gewannen damit einen Gutschein von Star Movie für eine private Kinovorstellung für die ganze Klasse, der von Prof. Robert Roidinger entgegen genommen wurde . Gratulation!