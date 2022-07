Tastaturschreiben - so einfach wie ein Computerspiel!

Schon in der 1. Klasse wird man im Fach "Digitale Grundbildung" zum Computerprofi. Alles dreht sich um eine Zirkusgeschichte - und wir lernen mit Artisten, Löwen und Seiltänzern das 10-Fingersystem.Egal ob am eigenen Tablet oder den Schulcomputern, Tastaturschreiben wird mit Merkhilfen, bunten Bildern, Jonglierbällen und Online-Übungen leicht gemacht. Am Ende des Schuljahres zeigten die Schüler und Schülerinnen ihre tollen Leistungen beim Schreiben mit dem 10-Fingersystem ohne auf die Tastatur zu sehen.