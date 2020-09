Jetzt Stockbahn in der „Eis(en)Stadt Steyr“ reservieren & heuer eine Outdoor-Weihnachtsfeier feiern.

STEYR. Das Corona-Virus mag zwar so manch einer Weihnachtsfeier heuer ein Schnippchen schlagen – mit einer guten Alternative wartet der Steyrer Curling Club auf: Heuer einfach eine Stockbahn in der „Eis(en)Stadt Steyr“ reservieren und die etwas andere Outdoor-Weihnachtsfeier bei einer guten Stockpartie feiern.

Schnell reservieren

Der Steyrer Innenstadt-Eislaufplatz – die sogenannte „Eis(en)Stadt Steyr 2021“ – ist wieder fix und lädt dieses Mal von 30. Dezember bis einschließlich 29. Jänner 2021 zum Eislaufen und Stockschießen ein. Wie üblich wird die Eisfläche mitten auf dem Steyrer Stadtplatz tagsüber den Eisläufern zur Verfügung stehen, abends sind die Stocksportler an der Reihe.

Zehn Tage mehr Betrieb bedeuten auch viel mehr Platz für Fir

menevents: Ab sofort können Stockbahnen reserviert werden (Kontakt siehe Infokasten unten).

Wer Interesse hat, sollte schnell sein – in den letzten Jahren waren die Abende in der Eis(en)Stadt bereits heiß begehrt. Heuer könnte das Outdoor-Angebot vielen in die durch das Corona-Virus ohnehin sehr schwierigen Planung der Weihnachtsfeier in die Karten spielen.

Platz 3 bei Austrian Open

Übrigens: Auch sportlich läuft's beim CC Steyr gut. Am vergangenen Wochenende landete die Herrenmannschaft auf Platz 3 bei den Austrian Open, dem größten Curlingturnier Österreichs. Einzig der deutschen und österreichischen Nationalmannschaft mussten sie sich geschlagen geben.

Infos & Kontakt

Die „Eis(en)Stadt Steyr 2021“, veranstaltet vom CC Steyr, lädt von 30. Dezember 2020 bis einschließlich 29. Jänner 2021 zum Eislaufen und Stockschießen (täglich ab 18 Uhr) auf den Stadtplatz Steyr ein. Stockbahnen können tel. unter 0677/62194209 reserviert werden. Alle Infos und Kontakt auf facebook.com/ccsteyr