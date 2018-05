Dramatische Tierrettung in Trattenbach

06.05.2018, 08:15 Uhr

Bereits einige Minuten nach der Alarmierung war die Feuerwehr vor Ort und konnte sich ein Bild über die Situation verschaffen: Ein Pferd samt seinem Reiter war auf einer Holzbrücke eingebrochen und hing darin fest.

Der Reiter blieb unverletzt, das Pferd war allerdings durch die Holzsplitter verletzt.Nach kurzer Lagebesprechung war ein Bagger eines Kameraden als Bergegerät und diverse Gurten organisiert. In Absprache mit dem bereits eingetroffenen Tierarzt, Dr. Loimayr aus Ternberg wurden die Gurten um das Pferd gelegt und am Baggerarm befestigt.Nach der Sedierung durch den Tierarzt wurde das Tier vorsichtig aus seiner misslichen Lage gehoben und auf seine Beine gestellt.Nach der ersten Versorgung durch den Tierarzt konnte das Pferd selbstständig in den bereitstehenden Pferdeanhänger einsteigen.Mit dem Kommandobus der Feuerwehr Trattenbach wurden Anhänger und Reiter in den ein paar Kilometer entfernten Stall gefahren, wo die Stute bereits von den anderen Pferden freudig empfangen wurde und sogleich mit Wasser und Leckerei verwöhnt wurde.Im Einsatz standen 42 Floriani der Feuerwehren Trattenbach und Ternberg.Fotos: FF Trattenbach