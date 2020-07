Blues-Workshop sorgte in Bad Radkersburg für Schwung.

BAD RADKERSBURG. Dank spezieller Maßnahmen konnte in Bad Radkersburg der Bluesworkshop „Soul and Blues Groove Summit“ über die Bühne gehen. Sechs Dozenten und 34 Musiker, drei davon aus der unmittelbaren Region, nahmen daran teil. Höhepunkt waren natürlich die Konzerte. Es spielten Raphael Wressnig und "The Soul Gift Band", "Talk, Play and Wine" und die Workshop-Teilnehmer in einem Abschlusskonzert auf. Die Besucheranzahl bei den Konzerten wurde aus Sicherheitsgründen von den Veranstaltern natürlich eingeschränkt.