Die Elektrooffensive bei Mercedes-Benz ist in vollem Gange und deckt nahezu die gesamte Produktpalette ab. Mit der EQ-Flotte schickt Mercedes-Benz bereits im dritten Jahr batterieelektrische PKW auf die Straße. Im Bereich der Nutzfahrzeuge setzt man ebenfalls Maßstäbe. Die neue eVans-Familie bietet gewerblich orientierte Transportlösungen.

Mit dem EQC kam 2019 das erste Mercedes-Benz-Fahrzeug der EQ-Flotte auf die Straße. Dank einer ausgeklügelten Betriebsstrategie ist eine elektrische Reichweite von rund 450 Kilometer möglich. Das Einsteigermodell kostet 59.980 Euro mit Elektromobilitätsförderung. Erweitert wurde die Kompaktwagen-Familie zuletzt mit den Modellen EQA (SUV ab 49.660 Euro) und EQB (SUV ab 56.600 Euro), EQV (Van ab 79.512 Euro) und EQS (Luxuslimousine ab ab 115.880 Euro)

In den kommenden Jahren investiert das Unternehmen mehr als zehn Milliarden Euro in den Ausbau der Elektroflotte sowie eine weitere Milliarde in die Batteriefertigung. Es sollen mehr als zehn neue Elektrofahrzeuge in Serie gehen.