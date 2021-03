TELFS. Um vor allem die coronagebeutelte Gastronomie nach der Öffnung kräftig anzukurbeln, hat der Telfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ein umfassendes Gastro-Paket beschlossen.

Neuauflage der „Telfer Gutschwein“-Aktion

200.000,- Euro lässt sich die Marktgemeinde diese Unterstützung der heimischen (Gast-)Wirtschaft kosten.

Eine wichtige Maßnahme darin, die neben der Gastro auch dem Handel und den Dienstleistern zugute kommt, ist die Neuauflage der „Telfer Gutschwein“-Aktion ab Montag, 29. März 2021.

Die Marktgemeinde subventioniert die frechen Einkaufsgutscheine mit 10 Prozent.

Jede(r) BürgerIn mit Hauptwohnsitz in Telfs kann im Bürgerservice Telfs (Obermarktstraße 1) also „Gutschweine“ im Gegenwert von 100,- Euro kaufen, muss dafür aber nur 90,- Euro zahlen.

Die Gutscheine können auch gestückelt gekauft werden – bis zur Obergrenze der im Haushalt lebenden Personen.

Ein Rechenbeispiel: Ein Haushalt von vier Personen kauft im Gegenwert von gesamt 400,- Euro Gutscheine, zu bezahlen sind dafür aber nur 360,-.

Die Aktion ist vorerst mit 31. August 2021 befristet, der Verkaufsstart erfolgt am Montag, 29. März 2021 im Bürgerservice Telfs.

Für alle Nicht-TelferInnen: Das „Telfer Gutschwein“ gibt's natürlich auch ganzjährig zum Normalpreis im Bürgerservice – als tolle und sinnvolle Geschenkidee.

Die „Gutschweine“ gelten in den meisten Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben in ganz Telfs.