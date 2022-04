Gemeinsam mit der Fachhochschule Salzburg stellt das Stadtkino ein Projekt auf die Beine.



HALLEIN. Sind Videospiele die neuen Blockbuster geworden? Jedenfalls boomt das Gaming vor allem in der jüngeren Generation. "Film und Spiel wachsen immer mehr zusammen", weiß Till Fuhrmeister, Studiengangsleiter Multimediaart der FH Salzburg. Jetzt soll sich auch das Stadtkino und Stadtheater an der Salzach Richtung Spielekultur öffnen. Für den 22. April wird ab 13:00 Uhr ein Event ausgerichtet, das sich an Gäste ab elf Jahren richtet. Willkommen sind alle, die sich für das "Zocken auf der Leinwand" begeistern.

Filme zum Mitmachen

Das Stadtkino wird im Foyer eine Ausstellung anbieten, zwei "Kooperationsspiele" – bei denen Spieler zusammen eine Aufgabe lösen müssen – werden hier angeboten. Im großen Saal des Kinos wird es ein "E-Sport"-Event geben. Soll heißen: Sport auf der Leinwand. Im kleinen Saal werden Filmbeiträge gezeigt, die auf die Entwicklung der Videospiele eingehen. Auch die "Virtual Reality" (VR) soll nicht zu kurz kommen: Mit der VR-Brille können die Spieler direkt in eine virtuelle Welt eintauchen und befinden sich mitten im Geschehen.

Das Stadtkino und -theater besteht seit 1925. "Wir hatten bisher immer zwei Aufgaben, sowohl Kinofilme als auch Theateraufführungen. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen", erklärt Michael Klimitsch, Geschäftsführer der Einrichtung. Wenn das Event gut angenommen wird, wolle man es regelmäßig weiterführen. "Die Gespräche fingen letztes Jahr an", erzählt Eszter Fürjesi vom Kulturbüro Hallein. Man sei im Gespräch mit Schulen und Museen, um weitere Projekte anbieten zu können.

Angebote für die Jugend

Auch Halleins Tourismuschef Rainer Candido ist überzeugt: "Die Profis von der Fachhochschule sind Pioniere und bieten hohe Qualität an. Unser Stadtkino ist ein Juwel und wir werden hier auch kulinarische und musikalische Angebote schaffen." Für das Stadtkino ist das Angebot auch ein wichtiger Schritt Richtung Zukunft. "Vom Filmbetrieb alleine können wir nicht mehr leben", so Klimitsch.

Geplant ist auch die Nutzung der Dachterrasse, der "Popolino"-Raum soll ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Event ist Teil eines größeren Projekts, das Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger betreibt. "Es geht darum, der Jugend mehr zu bieten und die Stadt zu beleben". Ab dem 25. April beginnt der Bau eines neuen Skateparks, der Ende Mai fertig sein soll.

