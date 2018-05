Bezirksblätter Kräuterwanderung

04.05.2018, 12:12 Uhr

Mit Halleins Stadtapotheker Volker Kühn, Kornelia Seiwald und Botaniker Georg Pflugbeil durch das Adneter Moos

TENNENGAU (tres). Am Freitag, 8. Juni 2018 laden die Bezirksblätter gemeinsam mit der Stadtapotheke Hallein zu einer geführten und kostenlosen Kräuterwanderung ein.Entdecken Sie auf einer botanischen Wanderung wertvolle und interessante Kräuter und Wildpflanzen und lernen Sie über ihre Wirkweise und ihren Nutzen!Start/Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Parkplatz unterhalb der Adneter Kirche, Richtung Moor. Die Veranstaltung dauert in etwa drei Stunden.Falls Sie von Hallein aus eine Mitfahrgelegenheit benötigen, melden Sie sich bitte bei der Stadtapotheke Hallein.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber wegen der begrenzten Teilnehmerzahl nötig: bei der Stadtapotheke Hallein, Bayrhamerplatz 7, Tel. 06245 80622, www.stadtapotheke-hallein.at