Jetzt werden die Gemeindechefs aktiv. Heute findet eine Versammlung der Bürgermeister des Inntals, des Stubai- und Wipptales in Strass im Zillertal statt.

Initiator ist ÖVP-LA und Bürgermeister von Breitenbach am Inn, Alois Margreiter. "Wir teilen die Ansicht, dass wir ein Teil Europas sind, aber wir teilen nicht die Ansicht, dass der Brenner der ganzen Welt gehört", heißt es in seinem Schreiben an die Bürgermeister.

Die Aussagen der europäischen Verkehrskommissarin Adina Valean bei ihrem Tirol-Besuch am 14. Februar haben für viele Tiroler Bürge das Fass zum Überlaufen gebracht. Nachdem sich auf Anregung des Wipptaler Planungsverbandsobmannes Bgm. Alfons Rastner am 24. Februar Bürgermeister von Gemeinden des Nord- und Südtiroler Wipptales, des Südtiroler Eisacktales und des Stubaitales getroffen haben, um gemeinsam über Maßnahmen zur Reduktion des Transitverkehrs zu beraten, wächst die Bürgermeisterinitiative gegen den Transitverkehr weiter.

Blockade der Autobahn?

Noch ist eine Blockade nicht beschlossen, aber steht im Raum. "Wir als Bürgermeister, die wir ausnahmslos dem Schutz der Menschen in unseren Gemeinden verpflichtet sind, behalten uns Maßnahmen vor, um den Schutz der Leute und ihrer Gesundheit gerecht zu werden", formuliert Margreiter.

Mit dabei werden NR Hermann Gahr, ÖVP-Verklehrssprecher Florian Riedl und Bgm. Alfons Rastner vom Plaungsverband Wipptal sein.