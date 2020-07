Pflege- und Betreuungszentrum wird grün.

TULLN / ST. PÖLTEN. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der verdichteten Städte und der Urban Heat Island-Phänomene, braucht es Ansätze, der Hitze vor allem auch im städtischen Gebiet entgegenzuwirken.



„Für uns in Niederösterreich ist der Klimaschutz ein zentrales Anliegen. Mit den Begrünungen in den Pflege- und Betreuungszentren Stockerau, St. Pölten und Tulln helfen wir sowohl den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch dem Klima im kleinen Rahmen“,

betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner in den NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren steht für uns an oberster Stelle. Begrünungslösungen, wie im Pflege- und Betreuungszentrum Tulln, sollen einen Beitrag dazu leisten, dass die heißen Sommermonate für die Bewohnerinnen und Bewohner erträglicher werden“, ergänzt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Prozess wird wissenschaftlich begleitet

Das von der TU Wien unter Frau Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Azra Korjenic geleitete Projekt „GREEN: Cool & Care“ beschäftigt sich mit innovativen Begrünungslösungen in einigen NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren. Dabei werden Begrünungen in Abstimmung mit den Bedürfnissen, Wünschen und Anforderungen der Personen, die in den Pflege- und Betreuungszentren wohnen und tätig sind, erarbeitet und etabliert. Dieser Begrünungsprozess wird wissenschaftlich begleitet, sowohl von technischer als auch von sozial- und pflegewissenschaftlicher Seite.

Besonderes Augenmerk liegt auf der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit von Bauphysik, Bauökologie, Landschaftsplanung, Vegetationstechnik, Sozial- und Pflegewissenschaften sowie den Personen aus den jeweiligen Pflegezentren. Das Forschungsprojekt wird durch das Land NÖ, vertreten durch die Abteilung Landeskliniken und Landesbetreuungszentren beim Amt der NÖ Landesregierung, finanziell unterstützt. Die Umsetzung erfolgt in den drei NÖ Pflege- und Betreuungszentren Stockerau, St. Pölten und Tulln.

Im Pflege- und Betreuungszentrum Tulln wurden die ersten Begrünungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen: Die vertikale Begrünung im Bereich der Cafeteria ist mit Grünpflanzen besetzt und erste positive Rückmeldungen seitens der Bewohnerinnen und Bewohner im direkten Gespräch machen Freude. Auch im Innenbereich entstehen im Rahmen des Projekts vertikale Begrünungen sowohl feststehend im Eingangsbereich als auch in Form einer mobilen Wand für alle Bereiche des Pflege- und Betreuungszentrums. Die geplante Begrünung der Dachterrasse stellt den zweiten wesentlichen Teil im Außenbereich dar. Diese wird am Ende des Sommers installiert, da dann die klimatischen Voraussetzungen einen optimalen Start für die Pflanzen begünstigen.