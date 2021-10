Förderserie Teil 5: Der Fokus liegt diese Woche auf Förderungen von Sport, Vereinen und Wirtschaft.

TULLN. Sport und Bewegung schon in jungen Jahren ist wichtig, um in weiterer Folge eine gesundes Leben führen zu können. Laut dem Sportgesetz hat er einen bedeutenden Stellenwert im Leben der Menschen und in der Gesellschaft. Sport ist gestaltendes Lebenselement und bildet eine wesentliche Basis für die Lebensqualität in den NÖ Gemeinden. Deshalb versucht das Land zu unterstützen, wo es geht.



"Wir sind eine Non-Profit Organisation und unsere Trainer erhalten eine Aufwandsentschädigung",

erzählt Johannes Blauensteiner, Obmann der Sportunion Tulln.

Die Sportunion ist also auf Förderungen angewiesen. Die Ausgaben werden über einen gewissen Prozentsatz durch den Landesverband gefördert. Das beinhaltet sowohl die Mieten für Turnsäle als auch die Jugendförderung.

Unterstützung bei Projekten

"Außerdem werden wir bei einigen Projekten oder Veranstaltungen unterstützt. Hier reichen wir ein und bekommen ebenfalls eine Förderung", so Blauensteiner. Besonders Turnen und Leichtathletik steht im Vordergrund.

So konnten eine Airtrack-Matte, verstellbare Kästen und Hürden fürs Springen angeschafft werden.

Karriere und Arbeitsmarkt

Im nächsten Teil unserer Förderserie erfahren Sie mehr über Förderungen zum Thema Arbeitsmarkt, Karriere und Bildung.

Die Sportförderung

Durch seine Wirkung auf Wirtschaft und Tourismus setzt der Sport auch viele Impulse für die regionale Wertschöpfung. Daher ist es ein wesentliches Ziel den Sport in allen Erscheinungsformen zu unterstützen.