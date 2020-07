Marktgemeinde Sieghartskirchen würdigt verdienstvolle Leistungen von Kindergartendirektorin Gertrude Mock mit Goldenen Verdienstabzeichen

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Gertrude Mock war fast 43 Jahre lang im Landeskindergarten 1 in Sieghartskirchen tätig. Als Kindergartenleiterin hat sie unzählige Kinder und Eltern durch den Besuch der ersten Bildungseinrichtung – Kindergarten - begleitet. Sie hat sich stets außerordentlich für die ihr anvertrauten Kinder, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch die Bedürfnisse der Eltern in guter Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Sieghartskirchen eingesetzt.

„...wir haben viel gelacht, die Zeit mit dir hat es immer Spaß gemacht“,

so sangen die Kinder für ihre ehemalige Kindergartenleiterin bei der Überraschung im Garten.

Auch die Marktgemeinde Sieghartskirchen schloss sich der Überraschung an und überreichte Gertrude Mock für die verdienstvollen Leistungen das Verdienstabzeichen in Gold.

„Sie hat sich immer außerordentlich für die Kinder eingesetzt, dafür möchte sich die Marktgemeinde Sieghartskirchen mit der Verleihung des Goldenen Verdienstabzeichens bedanken und wünscht für deinen neuen Lebensabschnitt alles Gute“,

so Bürgermeisterin Josefa Geiger.