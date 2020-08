PISCHELSDORF (nöwpd/mm). Die Donau Chemie-Gruppe, die in Pischelsdorf im Bezirk Tulln einen ihrer Hauptstandorte betreibt, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 einen Gesamtumsatz von 377,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein leichter Anstieg um drei Millionen Euro oder 0,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres davor. Signifikant verbessert hat sich das Ergebnis vor Steuern, das um 8,4 Millionen Euro oder fast ein Drittel auf knapp 34 Millionen Euro geklettert ist. Diese Zahlen entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst der vor kurzem veröffentlichten Firmenbilanz.

Weltweiter Export

In Pischelsdorf erzeugt die Donau Chemie pro Jahr rund 240.000 Tonnen hochreine Schwefelsäure, die bei der Herstellung von Wasch- und Düngemitteln, in Autobatterien und als Prozesssäure benötigt wird. Die Distribution der Chemikalien wickelt in der Gruppe das Geschäftsfeld „Donauchem“ ab. Das Geschäftsfeld „Donau Carbon“ wiederum befasst sich mit mehr als 100 Arten von Aktivkohle, die insbesondere in der Wasser- und Gasreinigung eingesetzt und weltweit exportiert werden. Mehr als zwei Drittel der Donau Chemie-Produktion gehen ins Ausland, vor allem in EU-Märkte.

Zurzeit baut das Industrieunternehmen am Standort um 20 Millionen Euro Europas erste Produktionsanlage zur Erzeugung von Almidosulfonsäure. Das ist eine wichtige Industriechemikalie, die vorwiegend zur Herstellung von Entkalkern, Kalklösern und Sanitärreinigern sowie in der Kunststoffindustrie eingesetzt wird. Zurzeit wird Almidosulfonsäure noch fast ausschließlich in Fernost produziert. Die Fertigstellung der Anlage ist für kommenden Herbst geplant.

1.080 Mitarbeiter sind beschäftigt



Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat die Donau Chemie-Gruppe durchschnittlich 1.080 Mitarbeiter beschäftigt. Davon waren 575 Angestellte und 505 Arbeiter. Am Standort Pischelsdorf, wo 160 Personen arbeiten, ist das zentrale Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens angesiedelt.

www.donau-chemie.at