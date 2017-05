Gartenfestwochen Tulln

Die Gartenregion Tulln lädt von 16. bis 25. Juni zur zweiten Ausgabe der. Rund 70 Gartenbaubetriebe, Wein- und Gemüsegärten, Schloss- und Gastgärten, Parks, Naturräume und außergewöhnliche Privatgärten aus der Gartenstadt Tulln, dem Tullner Donauraum und der Region Wagram zeigen zehn Tage lang bei über 100 Veranstaltungen die hohe Gartenkompetenz der Region. Am Programm stehen Vorträge und Workshops, Aktivitäten im Grünen sowie eine Vielzahl an Kunst- und Kulinarik-Events.

Feierlich eröffnet werden die Gartenfestwochen 2017 am 16. Juni um 18.30 Uhr mit einem großen Fest und anschließenden rockigen Klängen des „Wilden Gärtners“ Xandl Schmidhammer auf der Garden Stage am Hauptplatz in Tulln.Weitere Informationen unter: www.gartenfestwochentulln.at