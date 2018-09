Fachtag für Kleingärtner auf der Garten Tulln

16.09.2018, 12:48 Uhr

Über 150 Interessierte waren mit von der Partie.

TULLN (pa9. Mit Unterstützung der Aktion „Natur im Garten“ fand die etablierte Fachtagung des Fachverbandes der NÖ Kleingärtner und der „ÖBB-Landwirtschaft“ auf der GARTEN TULLN statt. Zahlreiche Informationen rund um das naturnahe Gärtnern wurden unter Fachleuten und Teilnehmenden ausgetauscht. „Egal ob Garten, Kleingarten, Terrasse oder Balkon – jeder Beitrag zählt. Wer seine grüne Wohlfühloase ökologisch pflegt, der betreibt aktiv Umweltschutz. Durch Veranstaltungen, wie den Fachtag für Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, wird der Blick auf ökologische Themen bei der Gartenpflege geschärft und Praxiswissen ausgetauscht“, so Landesrat Martin Eichtinger. Der Fachverband der „NÖ Kleingärtner“ umfasst 47 Vereine und zählt rund 4.900 Mitglieder. Die „ÖBB Landwirtschaft“ umfasst 36 Vereine, denen insgesamt über 3.000 Gartenfans angeschlossen sind.Zitat„Die Grundidee des Informationstages ist es, unseren Mitgliedern die Möglichkeiten und Vorteile des naturnahen Gärtnerns aufzuzeigen und zu erläutern. Wir freuen uns, dass wir mit der Aktion ,Natur im Garten‘ und der GARTEN TULLN zwei kompetente Partner an unserer Seite haben“, so Franz Riederer, Präsident des NÖ Kleingärtnerverbandes.

Fachtag für Kleingärtner



Landesverband der NÖ Kleingärtner

Über 150 Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber nutzten die Gelegenheit, um sich auf der GARTEN TULLN über neue Trends zu informieren. Nach der Eröffnung starteten Vorträge zu den Themen „Gemüse – Evergreens und Raritäten“, „Wein pflegen und gesund halten“, „Schnitt von Steinobst“ und „Vogelschutz bei Glasflächen“. Nach einer Fragerunde mit den Expertinnen und Experten von „Natur im Garten“ boten Themen-Führungen durch die mehr als 65 Schaugärten der GARTEN TULLN die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen oder einen Einblick in die gärtnerische Praxis der GARTEN TULLN zu bekommen.Der Landesverband Niederösterreich ist ein eigenständiger Verband im Zentralverband der Kleingärtner und Siedler Österreichs, welchem sich die Landesverbände Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Kärnten angeschlossen haben. Der Landesverband Niederösterreich vertritt die Interessen der Mitglieder in allen Belangen des Kleingartenwesens im Bundesland Niederösterreich und seiner ihm angeschlossenen Vereine. Am 6. Dezember 1950 wurde unser Landesverband gegründet und hatte bis 1995 seinen Sitz in Wien. Im Jahre 1996 wurden die Voraussetzungen für eine Verbandsverlegung geschaffen und der Verbandssitz in die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten verlegt.