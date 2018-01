Katharina ist Tullns "Neujahrsbaby"

10.01.2018, 16:35 Uhr

Auch der Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe Prim. Assoc.Prof. Dr. Christian Obruca freut sich über die neue Erdenbürgerin und ist voll des Lobes für sein Team.

Geburtenrate steigt

Die seit längerem steigende Geburtenzahl ist ein Ausdruck des Vertrauens in die Tullner Geburtshilfeabteilung, die in enger Zusammenarbeit mit der Neonatologie die Versorgung der Schwangeren und der Neugeborenen gewährleistet. Waren es 2015 noch 943 Geburten, stieg die Anzahl 2016 auf 1.038 und erreichte 2017 die stolze Anzahl von 1.098.Die Kooperation zwischen der Geburtshilfe und der Neonatologie wird laufend auf allen Berufsebenen vertieft und ermöglicht eine flexible Betreuung der Neugeborenen und deren Eltern. „Sehr bewährt hat sich in diesem Sinne auch das Bonding bei eventuell notwendigem Kaiserschnitt. Das Neugeborene bleibt hierbei vom OP bis zur Rückkehr ins Zimmer die ganze Zeit bei der Mutter“, stellt Prof. Obruca fest.Das Universitätsklinikum Tulln leistet darüber hinaus als Mitglied der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften einen wichtigen Beitrag im Ausbildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereich für das Land Niederösterreich.