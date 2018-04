Langenrohrer kämpfen um Bankfiliale

25.04.2018, 00:00 Uhr

Ende Februar teilte Manfred Leitner, Direktor der Raiffeisenbank in Tulln mit, dass man sich nach intensiver Analyse dazu entschlossen habe, die Bankstellen neu zu strukturieren. Damit einhergehend wurde auch bekanntgegeben, dass die Filialen Katzelsdorf, Zeiselmauer und Langenrohr per 18. Mai geschlossen werden, die Bezirksblätter haben berichtet.

Hoffnung stirbt zuletzt

Die Kunden wollen sich damit nicht so schnell abfinden, Ginsthofer hat eine Unterschriftenliste erstellt, auf der zu lesen steht: "Wir sind gegen die Schließung der Raiffeisenbank Tulln, Zweigstelle Langenrohr" (Gründe: siehe "Zur Sache"). Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ändern werde sich daran nichts, wie Obmann (und Bürgermeister) Leopold Figl informiert: "Das war ein einstimmiger Vorstandsbeschluss. Aber ich verstehe den Unmut". Bei der fortschreitenden Digitalisierung sei die kostendeckende Erhaltung aber schwierig. Figl betont, dass "die Filialstruktur schon vor zehn Jahren Geschichte gewesen wäre, hätte nicht die Fusion stattgefunden", in den letzten drei Jahren habe man zudem versucht, die Schließung abzufedern. Ohne Erfolg: "Das ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar". Die Unterschriftenliste wurde an Figl und die Raiffeisenbank-Direktion versendet. Als "skurril" bezeichnet der Obmann – der die Liste bei Nachfrage der Bezirksblätter noch nicht in Händen hielt –, dass "offenbar Personen unterschrieben haben, die gar nicht Bankkunde sind". Wie auch immer, eines steht fest: Die Bargeldbehebung ist nach wie vor gewährleistet, der Bankomat bleibt an allen drei Standorten erhalten.1. Keine Erreichbarkeit für gebrechliche Personen. 2. Wachsende Gemeinde. 3. Nahversorgung und Tradition. 4. Bank hat geschichtlichen Hintergrund. 5. Mehr Beratungsqualität in anderer Filiale nicht vorstellbar.Raika schließt drei Bankstellen