Neuaigen bis Bierbaum: Bauarbeiten abeschlossen

19.07.2017, 09:35 Uhr

Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt der Fahrbahnsanierung der L 45 zwischen Neustift im Felde und Neuaigen sind abgeschlossen.

NEUSTIFT / NEUAIGEN (pa). Die Landesstraße L 45 wird zwischen Neustift im Felde und Neuaigen abschnittsweise in den nächsten Jahren mit einem Kostenaufwand von rund 1,1 Millionen Euro saniert. Begonnen wurde im Vorjahr mit dem ersten rund 500 m langen Abschnitt westlich des Bereiches Forsthaus Neuhof im Gemeindegebiet von Stetteldorf. Nun sind im Anschluss die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung der Landesstraße L 45 bis zur Kreuzung mit der Landesstraße L 47 (Gemeindegebiet von Absorf) abgeschlossen.Landesrat Ludwig Schleritzko nimmt am 17. Juli 2017 die Fertigstellung für den zweiten Abschnitt der Fahrbahnsanierung der Landesstraße L 45 zwischen Neuaigen und Bier- baum am Kleebühel vor.

Bedingt durch die aufgetretenen Schäden entsprach die Fahrbahn der LandesstraßeL 45 auf eine Länge von rund 8,0 km zwischen Neustift im Felde und Neuaigen nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen.Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Landesstraße L 45 abschnittweise in den nächsten Jahren zu sanieren.Ausführung 2. Abschnitt:Unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wurde auf einer Fläche von rund 8.000 m2 die Fahrbahn der Landesstraße L 45 saniert.Nach den Fräsarbeiten wurden eine Asphaltvlieseinlage und anschließend ein neuer bituminöser Fahrbahnbelag aufgebracht. Abschließend wurde noch die erforderliche Bodenmarkierung wieder aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Kirchberg am Wagram das Bankett dem Neubestand angepasst.Die Arbeiten wurden von der Firma Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH aus 4463 Großraming in einer Bauzeit von zwei Tagen durchgeführt.Die Kosten für den 2. Abschnitt belaufen sich auf rund € 213.000,- und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.