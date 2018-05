Fischer in Landesvorstand der Grünen gewählt

03.05.2018, 22:26 Uhr

Grüne NÖ Landeskongress unter dem Motto „Aufdecken. Machen nur wir“

Liane Marescek aus Tulln und Ulrike Fischer aus Sankt Andrä-Wördrn in den Landesausschuss der Grünen NÖ gewählt

TULLN / SANKT ANDRÄ-WÖRDERN (pa). Am 37. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich am Sonntag in Neunkirchen wählten 136 Delegierte alle Gremien neu. Darunter auch die Positionen der Landessprecherin (Helga Krismer) und des Landesgeschäftsführers (Hikmet Arslan) sowie Landesvorstand und Landesausschuss. Aus Tulln wurde Gemeinderätin Liane Marescek in den Landesausschuss gewählt, aus St. Andrä/Wördern wurde Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer in den siebenköpfigen Landesvorstand gewählt.Der Landesvorstand setzt die politischen Schwerpunkte, sorgt für die Durchführung von politischen Aktionen, Kampagnen und ist verantwortlich für die Organisation der Landespartei. Darüber hinaus sind die Mitglieder des Landesvorstands Brückenbauer zum Organ des Landesausschusses und sind auch Bindeglied für Teilorganisationen der Grünen Niederösterreich wie die Grüne Bildungswerkstatt und der GemeindevertreterInnenverband der Grünen Niederösterreich.

Der Landesausschuss ist nach dem Landeskongress jenes Gremium, in dem sich die vorhandene regionale Struktur der Landespartei am meisten widerspiegelt. Er ist daher in die Meinungs- und Willensfindung einzubinden, wenn es darum geht, dass diese von einer möglichst breiten Basis getragen werden