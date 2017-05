Starkes Signal für die FPÖ beim Ortsparteitag

13.05.2017, 06:23 Uhr

GR Martin Feichtinger wurde einstimmig in seiner Funktion als Ortsparteiobmann bestätigt.

Einstimmige Wahl

"Konsequent arbeiten"

SITZENBERG-REIDLING (pa). Am 10. Mai 2017 fanden sich die Mitglieder der FPÖ Sitzenberg-Reidling im Gasthaus Dopler zu ihrem ersten ordentlichen Ortsparteitag zusammen. GR Martin Feichtinger nutzte als Ortsparteiobmann die Gelegenheit, um ein Resümee über das bisher Erreichte in der Gemeindepolitik zu ziehen und gleichzeitig einen Ausblick auf seine künftigen Ziele in der Arbeit der Freiheitlichen für die Bürgerinnen und Bürger zu geben. Als Schwerpunkt für die nächste Zeit setzte man sich die konsequente thematische Verbreiterung der Partei und die vermehrte Einbindung der Jugend in die FPÖ und damit in die Gemeindepolitik.GR Feichtinger stellte sich mit einem Team aus altbewährten und neuen Kräften zur Wiederwahl. Teilweise in geheimer Wahl (des Ortsparteiobmannes) und teilweise in offener Wahl (des restlichen Teams) wurde der gesamte Vorstand einstimmig gewählt, was eine deutliche Bestätigung für die Arbeit der letzten Jahre und ein Zeichen der weiteren Unterstützung für die Parteispitze darstellt.Bezirksparteiobmann Andreas Bors und Landesgeschäftsführer GGR Andreas Spanring gratulierten zur guten Arbeit für die Gemeinde Sitzenberg-Reidling und zur einstimmigen Bestätigung des neuen Vorstandes.Der wiedergewählte Obmann GR Martin Feichtinger bedankte sich abschließend einerseits für die Leistungdes alten Vorstandes und andererseits für das deutlich gezeigte Vertrauen der Mitglieder in das neue Team, denn nur gemeinsam könne man etwas bewegen. „Jetzt arbeiten wir konsequent daran, uns weiter zu konsolidieren, unsere Strukturen aufzubauen und bei der Gemeinderatswahl 2020 endgültig durchzustarten“, gab sich Feichtinger für die Zukunft zuversichtlich.Obmann: GR Martin FeichtingerObmann-Stv.: Hans-Jürgen MaderKassier: Christina GrünsteidlKassier-Stv.: Sabine FeichtingerSchriftführerin: Tanja FeichtingerSchriftführer-Stv.: Thomas BernhardtJugendsprecher: Markus FohringerRechnungsprüfer: Leopold Gattinger und BezPO Andreas Bors