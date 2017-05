Selektive Strecke bringt 7 Medaillen

01.05.2017, 22:40 Uhr

Am 29.04.2017 machte sich abermals eine größere Fraktion von SC Neustift Startern auf den Weg um einen Lauf zu Besuchen. Dieses Wochenende stand der Maissauer Stadtlauf, der zum Österreichischen Volkslauf zählt am Programm.Den Auftakt machten wie so oft unsere Knirpse-U6 vertreten durch Johanna Srb, Valentina Jamöck und Elias Stumpfer. Johanna bestätig ihre tolle Form und sicherte sich auch in Maissau einen Podestplatz.

Anschließend kamen die U9 Kinder zur Startlinie. Stefanie Menda und Sophie Srb waren von Anfang an im Spitzenfeld zu finden Stefanie konnte sich in der zweiten Runde etwas absetzen und holte sich am Ende den SiegBei den unter 12 jährigen starteten Sarah Doblinger, Selin Maringer und Felix Neuhold.Sarah sorgte für den nächsten Stockerlplatz und lief auf Platz 2.In U14 startete war Sieggarantin Lina Neuhold am Start. Sie lieferte wie gewohnt ein sehr starkes Rennen ab und holte sich wie zu erwarten den 1.Platz.Danach kamen unsere Erwachsenen Starter im Hobby- Hauptlauf sowie im Nordic Walker Bewerb zum Zug. Im 5 km Lauf Starteten Lina Neuhold, Gabriele Srb, Thomas Neuhold und Josef Eller. Auch bei den Damen W-U20 stellte sich Lina als Siegerin vor. Bei den W-30 Damen gab es einen Primären Stockerlplatz durch Gabriele.Die 10 km Strecke absolvierten Andreas Doblinger, Josef Bauer, Mathias Srb und Franz Koller. Bei den Nordic Walker waren wieder Karin Koller und Margarete Bretträger bei einer Strecke von 2,5 km.Alle Ergebnisse und Zeiten der Neustifter gibt es auf www.scn2009.at zum Nachlesen