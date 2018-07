Tullner bestehen Teil der Berufsreifeprüfung

06.07.2018, 11:19 Uhr

Am 16. Juni fand die schriftliche und am 30. Juni die mündliche Prüfung in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen im Rahmen der Berufsreifeprüfung in Tulln statt. Alle zehn TeilnehmerInnen haben nach Absolvierung des zweisemestrigen Vorbereitungskurses die Prüfung in ihrem persönlichen Fachbereich erfolgreich abgelegt. Vier TeilnehmerInnen konnten sogar mit der Note „Sehr gut“ und drei mit „Gut“ abschließen.

23.000 Teilnehmer bisher

Die Prüfungskommission setzte sich aus der Prüferin Mag. Karin Fidler und der Vorsitzenden Mag. Verena Winnisch zusammen.Mit der Berufsreifeprüfung ermöglichen sich den AbsolventInnen neue Karriere- und Studienchancen. Nach positiver Ablegung der vier Teilprüfungen (Deutsch, Englisch, Mathematik, berufsbezogener Fachbereich) sind sie im Besitz einer vollwertigen Matura!„Seit dem Start der Berufsreifeprüfung im Jahr 1997 haben rund 23.000 TeilnehmerInnen einen Vorbereitungslehrgang am BFI NÖ absolviert. Die Prüfungserfolgsquote von 85 Prozent im Bereich der „Matura für Erwachsene“ ist ein Zeugnis für die hohe Ausbildungsqualität am BFI NÖ“, präsentieren die BFI NÖ Geschäftsführer Peter Beierl und Mag. Michael Jonach den Erfolg.